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  • 24.07.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 16:00

'in romanında Boris Johnson'ın ailesiyle ilgili dikkat çeken detay

, bilinen ismiyle Artin Kemal, İngiltere'nin yeni Johnson'un dedesi olarak dünyanın gündeminde yerini aldı. Son olarak 'in 1969 yılında yazmış olduğu romanında Boris Johnson ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkatleri çekti. Söz konusu romanda Johnson'un dedesi Ali Kemal Bey'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin yazıyor. İşte "kehanet" gibi detayın ayrıntıları...

Johnson'ın ailesiyle ilgili dikkat çeken detay
'in adlı romanında, İngiltere'nin yeni Johnson'un dedesi bey'in Mason olduğu ve oğlunun ileride önemli bir makama çıkacağını ifade eden bir metin gündeme bomba gibi düştü.

"Kehanet" gibi yazının ardından Johnson ailesine bakıldığında, Ali Kemal Bey'in İngiltere'ye sürgüne gitmesinin ardından orada Wilfred Brun isimli İngiliz kadınla evlendiği görülüyor.

Bayan Brun'dan devam eden soyunda Ali Kemal Bey'in öz torunu Stanley Patrick Johnson, İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekilliği yaptığı göze çarpıyor.

Ayrıca 'ın oğlu Boris Johnson da Muhafazakar Partisi'nde milletvekilliği görevini yaptı hem de yeni İngiltere Başbakanı oldu.

BORIS JOHNSON'UN DEDESİ ALİ KEMAL KİMDİR?
Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu.

Asıl adı Ali Rıza olan Ali Kemal, 'e olan hayranlığından dolayı eğitim yıllarında bu ismi aldı. Ali Kemal, 1867'de İstanbul'da doğdu.

Yabancı dilini ilerletmek için 1886'da Fransa'ya giden Ali Kemal, ertesi yıl Paris'ten İsviçre'nin Cenevre kentine geçti. 1888'de de İstanbul'a döndü.

Avrupa'daki özgürlükçü akımlardan etkilenen Ali Kemal, İstanbul'da bir dernek kurdu. Kurduğu öğrenci derneği kapatıldıktan sonra yeni bir dernek kurmaya kalkınca bu kez tutuklandı ve 9 ay hapis yattı. 1889'da ise tahliye edildikten sonra Halep'e sürgün edildi.

Halep'te yaşadığı dönemde Halep İdadisi'nde (lise) Türk Dili ve Osmanlı Edebiyatı hocalığı yaptı ise de buradaki durgun hayata dayanamadı ve 1895'te izinsiz olarak İstanbul'a döndü. Geldiğinin fark edilmesi üzerine yeniden sürgün edildi. Bu karar üzerine 1884'te tekrar, Jön Türkler'in karargahı haline gelen Paris'e gitti.

Paris'te kaldığı dönemde Jön Türkler ile II. Abdülhamit arasında bir tür arabulucu bir çizgi izlemeye çalıştı. Mizancı Murat'ın Jön Türk hareketinden ayrılması ardından Ali Kemal de bu hareketle bağlarını kopardı.



KEMAL TAHİR KİMDİR?
Asıl adı İsmail Kemalettin Demir'dir. Deniz subayı olan babası, Sultan II. Abdulhamid'in yaverlerindendi. İlkokulu çeşitli okullarda, rüştiyeyi Kasımpaşa'daki Cezayirli Haşan Paşa Rüştiyesi'nde okudu. Galatasaray Lisesi'ndeyken öğrenimini yarım bırakıp çalışmaya başladı. Avukat kâtipliği (1928-1932), Fransızların yönetimindeki Zonguldak Kömür İşletmeleri'nde ambar memurluğu, İstanbul'da Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde düzeltmenlik, muhabirlik, çevirmenlik yaptı. Yedigün, Karikatür dergilerinde sayfa sekreteri oldu, Karagöz gazetesinde başyazardı, Tan gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü (1932-1938) üstlendi.

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