İngiltere'nin yeni Başbakan'ı 'Çankırılı' Boris Johnson'ın soy ağacı! Dedesi Ali Kemal...

İLGİNÇ BİR SİYASİ FİGÜR

Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.