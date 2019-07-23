Boris Johnson kimdir? İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Bu arada Ali Kemal'in çocuğu olan Zeki Kuneralp'ın yaşamı da merak ediliyor. Peki Boris Johnson müslüman mı? Boris Johnson'ın amcası Zeki Kuneralp kimdir?