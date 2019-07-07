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  • 07.07.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:01

'da birliklerinden 'na üç eksenden operasyon

'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (), başkent Trablus'un güneyindeki emekli general güçlerine ait yeni mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

Trablus Havalimanı'na üç eksenden operasyon

'nın Hafter'e karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

UMH birliklerinin eski eksenlerinden El-Ahya el-Berriye, Es-Sebia ve El-Kazirma'ya operasyon düzenlediğini aktaran Meci, çatışmaların devam ettiği eksenlerde kontrolün sağlanması durumunda Eski Trablus Havalimanı'nın da ele geçirileceğini söyledi.

El-Ahya el-Berriye ve El-Kazirma eksenleri havalimanının kuzeyinde, Es-Sebia kenti ise başkentin güneyinde yer alıyor. Hafter güçleri, Sebia kentini, başkentin güneydoğusundaki Terhune'den havalimanına ulaşan tedarik yolunun geçiş noktası olarak kullanıyor.

Emekli asker , 'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen UMH'ye karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.


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