Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı.
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