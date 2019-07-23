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  • 23.07.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 20:14

Kabil yönetimi, Trump'ın " yeryüzünden silinirdi" sözleri için açıklama istedi

Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı 'ın, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile 'daki görüşmesinde sarf ettiği "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi" sözlerine açıklık getirmesini istedi.

Kabil'den ABD yönetimine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı 'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han ile 'da yaptığı basın toplantısı sırasında sarf ettiği "Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi..." sözlerine açıklık getirilmesi talebinde bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kabil yönetiminin diplomatik kanallardan yaptığı çağrıda Trump'ın sözlerine açıklık getirmesinin istenildiği bildirildi.


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Trump'ın sözlerine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtilerek, "Dünyanın en köklü ve antik ülkelerinden biri Afganistan, tarih boyunca sayısız krizin üstesinden gelebildi." ifadesi kullanıldı.

Yabancı bir gücün ülkenin kaderini belirlemesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afgan hükümeti, ABD'nin Afganistan'daki barışı sağlama çabasını desteklerken, yabancı devlet başkanları Afgan liderlerini bir kenara bırakarak Afganistan'ın kaderini belirleyemez."

Açıklamada, Afganistan'ın dünya ülkeleriyle ve özellikle ABD ile iş birliği ve partnerliklerinin ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayandığı belirtilerek, "Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümeti Afgan halkını konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

"AMERİKA LİDERLERİNİN ÜLKEMİZE KARŞI İÇGÜDÜLERİNİ YANSITIYOR"
Öte yandan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı , Trump'ın sözlerine ilişkin, "Trump'ın açıklaması Amerika liderlerinin halkımıza ve ülkemize karşı içgüdülerini yansıtıyor ve insanların hayatlarına ve onurlarına saygı duymadıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında 'te basın mensuplarına Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, Pakistan'ın da yardımıyla Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş durumuyla ilgili yakın zamanda sonuç almayı umduklarını kaydetmişti.

Donald Trump, "Afganistan'da savaşmıyoruz, orada polis gibiyiz. Polis olmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum. Afganistan ile ilgili, savaşı kazanmakla ilgili planlarım var. Pakistan bize bu konuda yardımcı olacak. 19 yıldır bu ülkedeyiz, bu gerçekten komik bir durum." ifadelerini kullanmıştı.


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