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10 milyon kişiyi öldürmek istemem

10 milyon kişiyi öldürmek istemem
ABD Başkanı Trump, 17 yıl süren savaşını 'bir haftada' sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti. Khan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, "Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi" dedi.

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