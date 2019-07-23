ABD Başkanı Trump, 17 yıl süren Afganistan savaşını 'bir haftada' sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti. Pakistan Başbakanı Khan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, "Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi" dedi.
- Dünya
- 23.07.2019
- Gazete
10 milyon kişiyi öldürmek istemem
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