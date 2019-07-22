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  • 22.07.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:29

Trump 'dünyadan silinebilir' dedi ve açıkladı: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Başkanı , 17 yıl süren savaşını bir haftada sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti ve ‘Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum’ dedi.

Trump 'dünyadan silinebilir' dedi ve açıkladı!

Başkanı , Başbakanı Imran Khan'ı 'te ağırladı. 'daki savaşa dair açıklamalarda bulunan Trump, 'savaşı bir haftada bitirebileceğini, ancak Pakistan ve diğer ülkelerin yardımı ile barışçıl bir yol aradığını' söyledi.

Trump, 'Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi. Ama ben o yola başvurmak istemiyorum' dedi.

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