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  • 22.07.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:45

Son dakika... Başkanı Trump "ajan yakalama" haberlerini yalanladı

İstihbarat Bakanlığı, ellerinde adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı , ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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