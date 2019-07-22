ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın CIA ajanı yakaladıklarına dair haberler tamamen sahte. Doğruluk payı sıfır" ifadelerini kullandı.
İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.
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