Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.07.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:09

Son dakika: İran'dan "17 casusu" açıklaması

Son dakika haberi... , ellerinde adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu, bu kişilerden bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran'dan 17 ABD casusu açıklaması

, ellerinde adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Fars Haber Ajansına göre, İran İstihbarat Bakanlığı "17 kişilik casusluk şebekesine" ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı () adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Habere göre, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, suçlamaya dair görüntülerin kamuoyuyla bugün paylaşılacağı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İran'dan "17 ABD casusu" açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri