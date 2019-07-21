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  • 21.07.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:42

istihbaratı duyurdu: casusu yakalandı

İstihbarat Bakanı Mahmud , ülkede " ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.

İran istihbaratı duyurdu: ABD casusu yakalandı

lı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan , "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi.

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı () adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.

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