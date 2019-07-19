İngiliz Devlet Televizyonu BBC'de yer alan haberlerde, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri konusunda yayınlanan rapor sonrasında "acil" olarak konuyla ilgili araştırma yaptıkları açıklandı.



İngiltere Savunma Bakanlığı, tankerin durdurulmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı. İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İNGİLİZ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: TANKERLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ

İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

İNGİLTERE DE İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırım kararlarının ardından, Suriye'ye petrol taşıyan bir İran petrol tankerine Cebelitarık'ta İngiliz savaş gemilerince el koyulmuştu.

İran yönetimi, İngiltere'ye misilleme tehdidinde bulunarak tankerini serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İngiltere ise, bu tehdide aldırış etmeyerek, bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndermişti.

İKİNCİ TANKERE MÜDAHALE!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor. Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.