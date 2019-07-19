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  • 19.07.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 21:37

Son dakika... duyurdu: 'nda 'ye ait bir tankeri durduruldu

Son dakika haberine göre Devrim Muhafızları , 'nda 'ye ait bir tankerini durdurdu.

İran, İngiliz petrol tankerini alıkoydu

Son dakika haberine göre Devrim Muhafızları, 'nda 'ye ait '' adlı tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerinin alıkoyduğu duyuruldu. Bildiride, "İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur" bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından 'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

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