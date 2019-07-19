S-400 bahanesine sığındı. Türkiye 'nin F-35 uçaklarındaki ortaklığını askıya aldı. Fakat tek yanlı verilen bu karar hiçbir işe yaramadı. Ankara, bir milim bile geri adım atmadı.Rus kargo uçakları, dün de gün boyu askeri malzeme taşıdı. Mürted'de konuşlanan ABD TV'leri ise ülkemizin kararlı tutumunu şöyle aktardı: Türkiye tehditlere pabuç bırakmadı!ABD'nin tehditlerine boğun eğmedi. Rusya 'dan alınan S-400 savunma sistemi malzemeleri, tek tek Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin S-400 kararlılığı, ABD'yi rahatsız etti. Pentagon, "Türkiye'yi F-35 projesinde askıya aldık" dedi. Ancak Türkiye, kararlığını bir kez daha gösterdi. S-400 sevkiyatının, bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı, daha sonra füzelerin sevkiyatına başlanacağı kaydedildi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda konuştu. Kalın, ABD'nin, Türkiye'yi ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.MİLLİ Savunma Bakanı Akar, F-35 ile ilgili değerlendirme yaptı: F-35 programından çıkarılmamız NATO 'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır.

ABD Başkanı Trump, S-400'ler konusunda iki farklı açıklama yaptı. Trump önce "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna "Hayır. Şu anda bu konuya bakmıyoruz" cevabını verdi. Saatler sonra da "Pek çok sebeple zor bir durum. Dolayısıyla şu anda buna ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz açıklamadık" diye konuştu.