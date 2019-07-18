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  • 18.07.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 13:51

Amerikan medyası 'ın kararından memnun değil

'dan canlı yayın yapan Amerikan televizyonu , 'ın kararından sonra da 'ye Rus uçaklarının inmeye devam ettiğini bildirdi. İptal kararı, ülkenin yayın organları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Amerikan medyası F-35 kararından memnun değil

'nin parasını dahi ödediği jetlerinin satışı, S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte tarafından durduruldu.

tarafından yapılan açıklamada, ABD'de bulunan F-35 eğitim programındaki Türk pilotların, 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağı bildirildi.

AMERİKAN MEDYASI RAHATSIZ
Amerikan medyasının gündemine oturan bu iptal kararı, ülkenin yayın organları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

'in gündeminde, Pentagon tarafından açıklanan F-35 jetlerinin satışının iptalinin, Trump tarafından memnuniyetsizlikle karşılanması vardı. Kararın altındaki nedenleri değerlendiren CNN, Türkiye'nin program dışında bırakılması nedeniyle en az 600 milyon dolar zarar edileceğini de bildirdi.

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