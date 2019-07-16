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  • 16.07.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 10:28

Trump’tan ’a freni! Açıklama yaptırmadı

’lerin ilk sevkıyatının ’ye gelmesiyle, ültimatom niteliğinde basın açıklaması yapmak isteyen ’u, Başkanı Trump'ın engellediği öğrenildi.

Trump’tan Pentagon’a S-400 freni

Akşam'ın haberine göre, ile arasında uzun süredir problem olan konusu, Trump'ın G-20 zirvesinde söylemiş olduğu 'Türkiye'ye adil davranılmadı' ifadeleriyle farklı bir boyuta taşındı. Haberde, ilk S-400 sevkıyatının Türkiye'ye ulaşmasının ardından, Türkiye-ABD ilişkilerini dönülmez bir noktaya taşıyacak basın açıklaması yapmak istedi ancak Başkan Trump, "Bu kez değil" diyerek toplantı yapılmamasını söyledi.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
S-400'lere ilişkin basın açıklaması düzenlemek isteyen ve bunu 'a bildiren Pentagon, Trump'tan cevap bekledi. Cevap gelmeyince, toplantı iki kez ertelendi. Sonunda Trump'ın cevabı 'Açıklama yapmayın' oldu. Böylece Pentagon basın toplantısını iptal edildiğini muhabirlere bildirdi. Trump, ABD'nin S-400'lere ilişkin farklı bir tavır takınacağının sinyallerini G-20'de vermişti.

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