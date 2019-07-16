ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Ankara'ya sevkiyat sonrası ilk kez konuştu.

Trump, "Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz. Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi, fazlasını alamayacak, çünkü S-400 aldılar. Türkiye Patriot almak istedi ama daha önceki yönetim satmadı, durum adil deği" açıklamasını yaptı.

Trump, "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye'ye satmadı" diye konuştu.