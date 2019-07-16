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  • 16.07.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:49

Son dakika... Trump'tan açıklaması

Son dakika haberine göre, Başkanı , " konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz. Türkiye almak istedi ama daha önceki yönetim satmadı" dedi.

Trump'tan Türkiye açıklaması

Başkanı Trump, 'nin hava savunma sistemi alımıyla ilgili Ankara'ya sevkiyat sonrası ilk kez konuştu.

Trump, "Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz. Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi, fazlasını alamayacak, çünkü S-400 aldılar. Türkiye almak istedi ama daha önceki yönetim satmadı, durum adil deği" açıklamasını yaptı.

Trump, "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye'ye satmadı" diye konuştu.

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