Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.07.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 23:18

Son dakika... Trump 'a ait bir düşürdüklerini açıkladı

Son dakika haberine göre, Başkanı , 'nda 'a ait bir düşürdüklerini açıkladı.

Trump İran'a ait İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

Başkanı , 'nda 'a ait bir düşürdüklerini duyurdu. İran'ın petrol taşıyan bir gemi ve mürettebatını alı koyması sonrası Körfez'de tansiyon gerildi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

ABD, Tahran yönetimi bu gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmazsa bölgedeki gemi trafiğini güvenlik altına almak için "agresif" yanıtlar vereceğini belirtmişti. İran Devrim Muhafızları ele geçirilen geminin petrol kaçırdığını açıklamıştı. Washington ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a gemileri taciz etmeyi bırakma çağrısı yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Trump İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri