ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran'ın petrol taşıyan bir gemi ve mürettebatını alı koyması sonrası Körfez'de tansiyon gerildi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

ABD, Tahran yönetimi bu gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmazsa bölgedeki gemi trafiğini güvenlik altına almak için "agresif" yanıtlar vereceğini belirtmişti. İran Devrim Muhafızları ele geçirilen geminin petrol kaçırdığını açıklamıştı. Washington ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a gemileri taciz etmeyi bırakma çağrısı yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.