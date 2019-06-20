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  • 21.06.2019 00:57
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 01:08

İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı

su, üzerinde hedef alınan 'ye ait nın (IHA) vurulma anının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın 'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra 'nden kalktıktan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde "İran nı ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.

devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.

Vurulan hedefin 'ye ait RQ-4 tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor.

Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın 'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra 'nden kalktıktan sonra üzerinde "İran nı ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.

Devrim Muhafızları su, sabah saatlerinde kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait nın İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

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