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  • 17.07.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 23:17

'dan kritik açıklaması: değerli müttefikimiz

Basın Sözcülüğü, 'nin alımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ", Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Türkiye'de S-400 sistemlerinin varlığının farkında olarak, Türkiye ile yoğun bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunuldu.

S-400 hazımsızlığında flaş gelişme!

yönetimince, 'lerden dolayı 'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." açıklamasında bulunuldu.

Basın Sözcülüğü, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE UZUN SÜRELİ VE GÜVENİLİR BİR ORTAKTIR"
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, meşru hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma çözümleri sunmak amacıyla Türkiye ile aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim, Patriot hava savunma sistemlerini alması için Türkiye'ye birçok öneri yapmıştır. Türkiye uzun süreli ve güvenilir bir ortaktır ve 65 yılı aşkın süredir müttefikidir fakat S-400'leri alması, NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzak durmak için birbirine yaptığı bağlılık vaadine zarar vermektedir."

SADECE F-35'E BAĞLI DEĞİL
Açıklamada ayrıca, S-400 alımının, Türkiye'nin NATO ile beraber operasyon yapma kabiliyetini de etkileyebileceği belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişki güçlüdür. Türkiye'de S-400 sistemlerinin varlığının farkında olarak, Türkiye ile yoğun bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.



PENTAGON'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA
Öte yandan 'dan yapılan açıklamada, "Türkiye F-35 programında askıya alındı. Türkiye F-35 projesini riske etti. Türkiye ile stratejik ortaklığımız devam edecek" denildi. Açıklamada, "Türkiye'nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.

ABD'DE EĞİTİM GÖREN TÜRK PİLOTLAR 31 TEMMUZ'DA ÜLKEDEN AYRILACAK
Diğer yandan Türkiye'nin NATO çerçevesindeki eylemlerine kısıtlama getirildiği bildirilen açıklamada, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ABD'de eğitim gören pilot ve teknisyenlerin ülkeden ayrılacağı belirtildi.

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