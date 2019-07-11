ABD Dışişleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye'nin S400'leri teslim alacağını duyduk. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP: TÜRKİYE'NİN SUÇU YOK

ABD'den gelen çelişkili ifadelere rağmen Başkan Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye hak vermişti.



Trump, "ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



