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  • 16.07.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 10:02

teslimatı sürerken 'den 'ye kritik ziyaret

'dan satın alınan ’lerin ’ya sevkiyatı sürerken ’den üst düzey bir heyetin bu hafta ’ye geleceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye S-400 teslimatını incelediklerini belirterek "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve eminim ki, kanuna biz ve Başkan Trump da uyacak" ifadelerini kullanmıştı.

Teslimat sürerken ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ve 'yi krizin eşiğine getiren hava savunma sistemlerinin 'ya sevkiyatı sürerken, ABD'den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Asker ve sivillerden oluşan heyetin, ve 'nda çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. S-400 sevkiyatı sonrası ABD tarafından Türkiye'ye ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıyan kritik görüşmede; S-400 sevkiyat süreci, F-35 programı, muhtemel CAATSA yaptırımları ve 'nin kuzeyinde kurulması planlanan '' konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Son günlerde TSK'nın Suriye sınırındaki hareketliliği ve sınır hattına askeri sevkiyatı dikkat çekerken, Ankara'ya gelecek ABD'li üst düzey heyetin S-400'ün yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlan 'güvenli bölge' konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor. Bu arada dün de Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy 'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı. Güvenlik tedbirleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

MIKE POMPEO: MÜEYYİDE OLABİLİR
Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından gözler ABD'nin atacağı adımlara çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Kanunu'na (CAATSA) atıfta bulunarak "Kanunlar müeyyide uygulamayı gerektiriyor" dedi. Washington Post gazetesine konuşan Pompeo, Türkiye'ye S-400 teslimatını incelediklerini belirterek "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve eminim ki, kanuna biz ve Başkan Trump da uyacak" ifadelerini kullandı.

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