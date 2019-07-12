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  • 12.07.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 18:45

dakika... 'den ilk açıklaması

dakika gelişmesine göre, 'den . tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam ile görüşeceğiz" ifadesine yer verildi.

ABD'den ilk S-400 açıklaması

dakika gelişmesine göre, 'den . tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam ile görüşeceğiz" ifadesine yer verildi.

ABD'nin, müttefiki 'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine , kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti. Türkiye'nin 'dan satın aldığı Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemeleri bugün Mürted Hava Meydanı'na intikal etmeye başladı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimat süreci başladı. Milli 'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

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