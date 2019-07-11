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  • 11.07.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 00:20

... yeni bir nin engellendiğini duyurdu

, ülkede yeni bir olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu. n , engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

Sudan'da yeni darbe girişimi!

haberine göre, , ülkede yeni bir olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu. n , engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

SUDAN'DA YAŞANANLAR
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla hükümet karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından , 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Müdahaleden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik lerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum'da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.

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