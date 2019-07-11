Son dakika haberine göre, Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

SUDAN'DA YAŞANANLAR

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla hükümet karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Müdahaleden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum'da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.