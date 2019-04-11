Sudan'da son haftalarda süren eylemler bugün ordunun da devreye girmesiyle yerini darbe girişimine bıraktı. Askerler devlet televizyonunu ve radyosunu bastı, halk Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

DEVLET BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu olayların ardından çok sayıda iktidar üyesi siyasinin gözaltına alındığı duyuruldu. 30 yıldır Sudan'ın başında bulunan Devlet Başkanı Ömer el Beşir de görevini bıraktı. Darbecilerin başı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul ise geçici askeri hükümetin başkanı oldu.





ABD'Lİ HEYET DARBECİLERLE

Geçtiğimiz haftalarda çekilen bir görüntünün ortaya çıkması ise "darbenin arkasında kim var?" sorusunun yanıtı oldu. Ortaya çıkan tweette ABD heyetinin Sudan'ı ziyaret ettiği ve darbe destekçileri ile sohbet ettiği görüldü.

RUSYA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan darbe girişimi sonrası Rusya bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.



*Ömer el Beşir

DARBEYLE GÖREVE GELMİŞTİ

1989'da İslamcıların desteklediği ve şeriat vaat eden darbeyle iktidara gelen El Beşir, 30 yıldır görevde. El Beşir'in görevde kalmak için o tarihten itibaren kabileleri ve bunların siyasi-askeri uzantılara gerek pay vererek, gerekse de onlarla çatışarak ülkeyi yönetti.