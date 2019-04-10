Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi. Devlet televizyonun bu açıklaması 30 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e karşı darbe girişimi olabileceği spekülasyonlarını artırdı.



Bu hafta başında askerler ve Khartum'da Savunma Bakanlığı dışında toplanan binlerce hükümet karşıtı protestocuyu dağıtmaya çalışan üniformalı istihbarat ve güvenlik personeli arasında çatışma yaşandı.



Bu gösterilerde Salı günü altısı silahlı kuvvetler üyesi olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet televizyonda yer alan açıklamada "Silahlı kuvvetler kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacak. Hazır olun" denildi.

STRATEJİK ÖNEMİ OLAN SEVAKİN TÜRKİYE'YE VERİLMİŞTİ

İmarı için Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'na Türk üssü kurulnması planlanıyordu. Türkiye bölgede petrol aramaya başlarken, bu gelişmenin ardından Sudan sokaklarının karışması dikkat çekti.

ARAPLAR İSTEMİYOR

Bilindiği gibi Türkiye ile Sudan arasındaki bu birliktelik; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'nin bölgede güçlü bir hale gelmesini istemeyen BEA ve yanındaki ülkeler, önemli bir kültür ve ticaret limanı olan Sevakin'e üs kurulmasını istemiyor.