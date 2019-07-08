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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 18:33

... 'den skandal açıklaması! "'deki faaliyetleri için...

'nden 'nin 'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama geldi.Avrupa Birliği, 'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama geldi.Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yaptı.

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