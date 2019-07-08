Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama geldi.Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yaptı.