İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, nükleer anlaşma ile ilgili "Sadece mevcut anlaşmadaki sorunları tartışacağız, yeni bir anlaşmada yer almayacağız" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltmak için 60 gün içerisinde adım atacağını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

İRAN DÜN SINIRI AŞTIĞINI DUYURMUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın nükleer anlaşma hakkındaki açıklamalarına tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, İran'ın nükleer anlaşmadaki sınırı aşmasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi ve sorunun diplomatik yollar çözülmesi gerektiğini belirtti. Shuang, anlaşmadaki devletlere çağrıda bulunarak, "Tüm taraflar gerekeni yapmalı" dedi.

İRAN DÜN SINIRI AŞTIĞINI DUYURMUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.