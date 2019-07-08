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  • 08.07.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:47

'dan çok sert 'nükleer anlaşma' açıklaması!

Nükleer anlaşma ile ilgili açıklama yapan , tarafların anlaşma gerekliliklerini yerine getirmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

İran'dan tehdit gibi açıklama!

sözcüsü, nükleer anlaşma ile ilgili "Sadece mevcut anlaşmadaki sorunları tartışacağız, yeni bir anlaşmada yer almayacağız" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltmak için 60 gün içerisinde adım atacağını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

İRAN DÜN SINIRI AŞTIĞINI DUYURMUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlığı'ndan İran'ın nükleer anlaşma hakkındaki açıklamalarına tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, İran'ın nükleer anlaşmadaki sınırı aşmasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi ve sorunun diplomatik yollar çözülmesi gerektiğini belirtti. Shuang, anlaşmadaki devletlere çağrıda bulunarak, "Tüm taraflar gerekeni yapmalı" dedi.

İRAN DÜN SINIRI AŞTIĞINI DUYURMUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.

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