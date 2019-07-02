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  • 02.07.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 19:00

Son dakika... Senatosu'ndan flaş "silah soruşturması" talebi

Son dakika... , 'nin 'ye sattığı silahların 'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkması konusunda soruşturma istedi.

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

, 'nin, Birleşik Arap Emirliklerine () sattığı silahların 'da 'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi. Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.

"YASAYI VE BM AMBARGOSUNU İHLAL EDİYOR"
Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin () Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.

ABD'nin, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırdığı ortaya çıkmıştı.

merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu. ABD'li sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün, bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadesini kullanmıştı.

yönetimi, önceki hafta Kongreyi bypass ederek, ve BAE'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık 22 silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

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