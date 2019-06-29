Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump G20'de görüştü
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. İşte tarihi zirveden kareler.
"DAYANIŞMAMIZIN AYNI ŞEKİLDE SÜRECEĞİNE İNANCIM TAM"
Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti. Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır" diye konuştu.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.