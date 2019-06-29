Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde dün başlayan G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti.



Zirve kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri bugün de devam edecek. Erdoğan, bugün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.







S-400 savunma sisteminin teslimat süreci başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan daha sonra ise ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Trump görüşmesinin en önemli gündem maddesi F-35 programı kapsamındaki son gelişmeler olacak. Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400 konusunda çalışma grubu kurulması teklifini yapan Başkan Erdoğan, bu konunun detaylarını Trump'a yüz yüze anlatacak.







İŞLEM TAMAM

Başkan Erdoğan, Japonya'da ki G-20 Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. Dünya liderleriyle gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Trump'la 'Tamam' işareti yaparak poz verdi. Erdoğan bugün de Trump ve Putin'le bir araya gelecek.





ABE NEREYE BAKIYOR!

Trump, Prens Selman ile buluştu. O anlarda Japonya Başbakanı Abe, eşiyle Selman'ın ayağına bakarken görüntülendi. "Dost başa, düşman ayağa bakar" sözü akıllara geldi.​







Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı. Organizasyonda yer alan liderler ve eşleri aile fotoğrafı çektirdi.



HASAN AY







