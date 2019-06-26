Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.06.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:28

, Yunan mevkidaşı Apostolakis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü. Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve 'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü.

ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve 'da gerçekleştirilen, güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyet dile getirildi, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi.

MLLİ HAK VE MENFAATLERDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve 'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBakan Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis ile görüştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri