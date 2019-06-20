Türkiye , Batı'dan gelen bütün tehditlere rağmen Doğu Akdeniz 'de geri adım atmayarak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini artırıyor. Rum yönetiminin geçtiğimiz günlerde bölgede bir aydan fazla süredir sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih adlı gemimizin personeli için tutuklama kararı çıkarırken, Yunanistan ise Avrupa Birliği'ne "Türkiye'ye yaptırım uygulansın" çağrısında bulunmuştu. Lüksemburg'da önceki gün toplanan Avrupa Birliği ( AB ) Genel İşler Konseyi de sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki egemenlik haklarını hedef aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara'nın "iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi" çağrısında bulunularak "Aksi hâlde Gümrük Birliği anlaşması etkilenebilir, program askıya alınabilir" denildi. Lüksemburg'da alınan karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "AB, 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni üye olarak almakla büyük bir hata yapmıştır. Şimdi ise bu hatayı sürdürmek uğruna Türkiye- AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgemekte ve bu problemin rehinesi hâline gelmektedir. AB'nin son kararlarını yine tarafgir şekilde tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığı görülmektedir" açıklamasında bulundu.

ÖNCE FATİH, ŞİMDİ YAVUZ

Son bir aydır Fransa, ABD gibi ülkeler de Ankara'ya baskılarını artırırken Türkiye ikinci sondaj gemisi Yavuz'u yarın Akdeniz'e gönderiyor. Fatih gibi Yavuz da Doğu Akdeniz'de gaz arama çalışmalarına başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak" demişti.

5 BİN METREYE İNECEĞİZ

Bir aydan fazla bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih, şu anda 3 bin metre civarında sondaj gerçekleştiriyor. 5 bin metreden fazla derinliğe girecek olan Fatih'in ay sonuna kadar hedeflediği noktaya ulaşması bekleniyor.





MARAŞ YERLEŞİME AÇILIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş'ın yeniden yerleşime açılması için adım attı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması yapmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca 1974'te hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.

TATAR: LAS VEGAS YAPACAĞIZ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ın Ortadoğu'nun Las Vegas'ı diye anıldığı günlerine dönüleceğini belirterek, "Zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiği bir kentten bahsediyoruz. Dünya yıldızları yeniden kente gelecek ancak bu defa Türk yönetimi altına" diye konuştu. Tatar, kentte Osmanlı döneminden kalan Türk mülkü de bulunduğuna dikkat çekerek, "Maraş'ta zorlu ve önemli bir karar aldık, mücadelemiz uzun sürecek ancak sonunda KKTC turizm patlaması yaşayacak" dedi.

10 BİN YATAK 100'DEN FAZLA OTEL

KKTC'nin askeri bölge ilan ederek 45 yıldır koruma altında tuttuğu Maraş kentinde 1974 yılı kayıtlarına göre, 45'i büyük 65'i de apartman tipi 105 otel bulunuyor. 10 bin yatak kapasiteli kent plajlarıyla meşhur.

3 binden fazla ticari işletme, 99 eğlence merkezi, 4 bin 649 yazlığın yer aldığı kentte ayrıca, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitmemiş inşaat var. Mülkiyet konusunda Rumların adı öne çıksa da otellerin çoğunu Batılı şirketler işletiyordu.