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  • 25.06.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 08:26

'nin 'yaptırım' kararı sonrası 'dan kritik açıklama: Sonsuza dek kapandı

, 'nin İran dini lideri Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini belirtti.

ABD'nin kararı sonrası İran'dan kritik açıklama!

, 'nin İran dini lideri ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SONSUZA DEK KAPANDI
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Musevi, yaptırımların 'diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması' anlamına geldiğini söyledi.

Musevi, "Trump'ın umutsuz yönetimi dünyada barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan uluslararası mekanizmaları yok ediyor" şeklinde konuştu.

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