İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SONSUZA DEK KAPANDI

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Musevi, yaptırımların 'diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması' anlamına geldiğini söyledi.

Musevi, "Trump'ın umutsuz yönetimi dünyada barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan uluslararası mekanizmaları yok ediyor" şeklinde konuştu.