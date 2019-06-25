ABD ve İran arasında gerilim nasıl tırmandı?

Hürmüz Boğazı geçmişten günümüze siyasi gerilimlerin odak noktasında olan bir bölge konumunda yer alıyor. ABD ve İran arasındaki nükleer gerilim tansiyonu iyice yükseltmiş durumda... Umman Denizi’nde petrol tankerleri saldırısının ardından ABD ile İran arasında gerilim iyice arttı. İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü, Trump İran'a saldırı kararından son anda vazgeçti. Körfez’de savaş çanları çalmaya başladı. Pek, ABD ve İran arasında yaşananlar ne anlama geliyor?
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