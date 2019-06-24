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  • 24.06.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 16:12

Son dakika: Başkanı Trump'tan çağrısı

Son dakika haberine göre, Başkanı , ABD’nin neden hiçbir kazancı olmadan ’ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi. Trump, ", ve diğer ülkeler Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlerini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı çağrısı!

Başkanı , Twitter paylaşımında, "Çin ithal ettiği petrolünün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyor. Peki biz neden onların nakliyat rotalarını hiçbir kazancımız olmadan koruyoruz? Tehlikeli olan bu rotada ülkeler kendi gemilerini kendileri korumalılar. ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geldi, artık orada bulunmamıza gerek yok. İran'dan isteklerimiz çok basit, nükleer silah üretmemek ve terörü finanse etmemek" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce, Pazartesi günü İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da ABD'nin İran ile masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

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