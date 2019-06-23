Trump, İran'ın insansız hava aracını kendisini kışkırtmak için vurmadığını, ABD'yi yeni bir anlaşmaya çekmek ve pazarlık yapabilmek amacıyla vurduğunu ifade etti.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini o konuda konuşmadıklarını ifade etti.

Kaşıkçı cinayetinin FBI tarafından soruşturulması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Trump, "FBI Kaşıkçı cinayetini çok güçlü bir şekilde zaten soruşturuyor" dedi.