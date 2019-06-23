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  • 23.06.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:26

Son dakika: Başkanı 'tan dikkat çeken ve Kaşıkçı açıklaması

Başkanı , tarafından düşürülen drone ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Cemal Kaşıkçı iyle ilgili dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması

Trump, 'ın insansız hava aracını kendisini kışkırtmak için vurmadığını, 'yi yeni bir anlaşmaya çekmek ve pazarlık yapabilmek amacıyla vurduğunu ifade etti.

Kaşıkçı i ile ilgili de konuşan ABD Başkanı , Suudi ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini o konuda konuşmadıklarını ifade etti.

Kaşıkçı cinayetinin tarafından soruşturulması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Trump, "FBI Kaşıkçı cinayetini çok güçlü bir şekilde zaten soruşturuyor" dedi.

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