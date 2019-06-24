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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:58

’dan 'ye gözdağı: Hava sahamız ihlal edilirse yine vururuz

, ile yaşanan krize değinerek, hava sahalarının ihlali durumunda ABD'ye yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

İran’dan ABD'ye gözdağı!

, hava sahalarının ihlali durumunda 'ye yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Hanzadi, "Düşman (ABD) en ileri teknolojiye sahip insansız keşif uçağını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğünü gördü. Açıkça ilan ediyoruz ki; aynı girişimin tekrarlanması durumunda düşmana verilen bu sert cevap yinelenecektir. Düşman bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran nı ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, 'da İran'a askeri misilleme içeren ve 'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

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