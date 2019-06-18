Birleşmiş Milletler'den Mursi'nin ölümüyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan tartışılmalıdır." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.

Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda pazartesi günü vefat etmişti.

Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.