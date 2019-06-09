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  • 09.06.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 13:21

'da polisin kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarda

Son dakika haberi... 'da gösterilerinin 30'uncu haftasında Montpellier şehrinde polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralara yansıdı...

Fransa'da kadın eylemcilere şiddet

'da Macron hükümetini 30 haftadır eden , eylemlerine devam ederken protestocu bir kadın polisin şiddetine maruz kaldı.

Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 30'uncu haftasında devam ediyor. Montpellier şehrinde yapılan protestolarda, polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarca kaydedildi.

GÖZALTINA ALMAK İÇİN ŞİDDET UYGULADI
Görüntülerde, polislerin, birbirini tutan iki kadını gözaltına almaya çalıştığı; kadınları ayırmak ve gözaltına almak için copla vurdukları görüldü.

Kadınların direnmeleri üzerine sert müdahaleye devam eden polislerden birinin yere düştüğü; bir kadın eylemcinin kaçtığı; diğer kadının yere düştüğü ve polislerin kadını gözaltına aldığı görülüyor. Görüntülerde diğer eylemcilerin de polise karşı koyduğu, polislerin onları da copla kovaladığı görülüyor.

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