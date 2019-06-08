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  • 08.06.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 23:49

'da in gösterileri devam ediyor

'da , gösterilerin 30. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Eylemciler, 'in banliyölerinden Saint-Denis'den Bobigny'ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.

Yine sokaktalar! Yaralılar var

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen in eylemleri, 30. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Eylemciler, 'in banliyölerinden Saint-Denis'den Bobigny'ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Cote-d'or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi.

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