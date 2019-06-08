Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 30. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Eylemciler, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'den Bobigny'ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Cote-d'or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi.