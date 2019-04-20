Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci Fransız polisi tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında kelepçelenen gazetecilerin, plastik mermi ile yaralandığı da belirtildi.

DÜNYA SESSİZ

Türkiye'de gazeteci görünümündeki teröristlerin gözaltına alınması sonrası "basın özgürlüğü" yalanı ile ayağa kalkan Batı medyası, Fransa'da yaşanan bu olaylara sessiz kaldı.

Sarı Yelekliler eylemleri sırasında çok sayıda gazeteciyi plastik mermiyle yaralayan ve kelepçeleyerek yaka paça gözaltına alan Fransız polisi, olayla ilgili görüntü alınmasını engellemek için de ilginç bir yönteme başvurdu. Fransız polisi görüntü almaya çalışan kameralara ışıldak tutarak olaylarla ilgili görüntü alınmasını engelledi.