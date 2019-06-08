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  • 08.06.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 23:27

'den acil "insani " çağrısı

Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (), yaklaşık 2 aydır şiddetli ların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta  acil "insani " çağrısında bulundu.

BM'den acil insani ateşkes çağrısı

Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Trablus'ta alanlarından kaçan iç göçmenlerin barındığı okulları ziyaretinin ardından 'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Selame'nin BM'ye bağlı kuruluşların Trablus'taki çalışmalarını yerinde incelediği ve göçmenlerin barındığı Ebuzer el-Gıfari ve Ahmed bin Şitvan ilkokullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamasında, acil insani e varılması ve göçmenlere sunulan yardımların artırılması çağrısı yapıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.

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