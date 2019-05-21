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  • 21.05.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 22:47

Başkanı 'tan gözdağı: 'Yakın zamanda cevap vereceğim'

Başkanı , 'nın ABD'ye yasa dışı geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını belirterek, 'Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim.' ifadelerini kullandı.

Trump'tan gözdağı: 'Yakın zamanda cevap vereceğim'

Başkan Trump, resmi Twitter hesabından yasa dışı ler ve 'nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika'nın 'ye güney sınırından yasa dışı göçmen girişini durdurmak için "neredeyse hiçbir şey yapmadığını" belirten Trump, Meksika'nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD'ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD'li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini kaydetti.

Trump, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadeleriyle Meksika'ya gözdağı verdi.

ülkeleri Guatemala, Honduras ve 'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.
Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

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