Trump'a 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' diye sordular! işte verdiği cevap

FOX News'e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını öne sürdü.

"İŞGAL İSTİYORUM" DEDİ

Venezuela hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak "nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine ise Trump, "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi.

İRAN'A GÖZDAĞI KONUŞMASI!

Öte yandan Trump'ın bu sözleri İran'la artan nükleer gerilim göz önünde bulundurulduğunda Tahran'a da gözdağı olarak da yorumlandı.

TRUMP: BEN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE...

Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşından" oldukça mutlu olduğunu, görevde olduğu sürece Çin'in süper güç olamayacağını iddia etti.

Trump, "Milyarlarca dolar alıyoruz. Net olarak görülüyor ki Çin bizim kadar iyi durumda değil. Çin'in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak" dedi.