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  • 20.05.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 21:21

Trump'a 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' diye sordular! işte verdiği cevap

Başkanı , ’e konuştu. Çeşitli konularda birbirinden ilginç cevaplar veren Trump, "Nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi. Trump için ise, "Ben görevde olduğum sürece süper güç olamaz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan çarpıcı açıklama: İşgal istiyorum

'e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını öne sürdü.

"İŞGAL İSTİYORUM" DEDİ
hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak "nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine ise Trump, "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi.

İRAN'A GÖZDAĞI KONUŞMASI!
Öte yandan Trump'ın bu sözleri 'la artan nükleer gerilim göz önünde bulundurulduğunda Tahran'a da gözdağı olarak da yorumlandı.

TRUMP: BEN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE...
ile arasındaki "ticaret savaşından" oldukça mutlu olduğunu, görevde olduğu sürece Çin'in süper güç olamayacağını iddia etti.

Trump, "Milyarlarca dolar alıyoruz. Net olarak görülüyor ki Çin bizim kadar iyi durumda değil. Çin'in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak" dedi.

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