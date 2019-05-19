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  • 19.05.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 21:56

'taki 'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi

'ın başkenti 'taki 'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının tarafından birkaç gün önce Irak'ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesinden sonra yaşanması dikkat çekti.

Bağdat'ta füzeli saldırı

Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu 'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

ABD, PERSONELİNE "ÇEKİLİN" TALİMATI VERMİŞTİ
Öteyandan, saldırının tarafından yapılan uyarıların ardından gelmesi dikkat çekti.

Birkaç gün önce, ABD 'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'ndaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD'ye dönüşü için ulaşım imkanının en kısa sürede sağlanacağı belirtilmişti.

"Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun." denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi de yapılmıştı.

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