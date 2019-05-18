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  • 19.05.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 07:08

ordusu darbecilere meydan okudu: Silahlarımızı aldık bekliyoruz

askerleri, Devlet Başkanı 'nun başkanlığındaki bağlılık yürüyüşü sırasında 'yi uyardı.

Silahlarımızı aldık bekliyoruz

Maduro, dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro, etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

lideri Maduro, daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve emperyalizmini eleştirdi.

"ELLERİMİZDE SİLAHLARIMIZLA BEKLİYORUZ"
Maduro'nun eleştirisinin ardından askerler, "Sadece savaşanlarındır var olma hakkı. Asla işgal edemezsin benim vatanımı. Dinle küçük gringo, biz hazırız. Bekliyoruz, ellerimizde silahlarımız" ifadelerini kullandı.



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