Venezuela lideri Nicolas Maduro ABD'nin sahil güvenlik gemisinin yapılan uyarılardan sonra ülkenin ulusal karasularını hızlı bir şekilde terk ettiğini belirtmişti. Maduro ABD gemisine uyarı yapılan deniz üssünü ziyaret ederek askerler ile bir araya geldi.

MADURO'YA SADAKAT YEMİNİ

Maduro'nun ziyareti sırasında askeri tören gerçekleştirilirken askerler Venezuela Devlet Başkanına bağlılık sözü vererek ABD'ye karşı intikam yeminleri etti.

HÜCUMBOT İLE KARŞILIK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ordu mensuplarıyla dünkü buluşmasında ABD'nin sahil güvenlik gemisinin, Venezuela donanmasında görev alan devriye hücumbotunun yaptığı uyarılardan sonra ülkenin ulusal karasularını hızlı bir şekilde terk ettiğini açıkladı.

Maduro, "Devriye hücumbotumuz, emperyalist baskıncı gemiye, 'defol buradan' demek üzere denize açıldı. Komuta eden subay, 'Venezuela karasularında bulunuyorsunuz, lütfen yasalara ve uluslararası hukuka uyun ve derhal ülkeyi terk edin' dedi. Ve Amerikan gemisi üçüncü kez ülkemizi terk etti. Bu uluslararası hukukun, barışın, Venezuela'nın askeri ahlakının zaferi" diye konuştu.

YAPABİLECEKLERİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Amerikalı denizcilerin eylemini, ülkenin bu tür hamlelere hazır olup olmadığını kontrol etmeyi amaçlayan, Venezuela'ya yönelik bir provokasyon olarak nitelendiren Maduro, şöyle konuştu: "Donanmamızın, ulusal silahlı kuvvetlerimizin neler yapacağını, korkup korkamayacağımızı görmek için, tepkimizi görmek için bunu yaptılar. Tepkimiz gösterge niteliğindeydi. Mutlak bir soğukkanlılık sergilendi. Sıfır sinir, soğukkanlılık, dayanıklılık ve kararlılık, cesaret ve irade ortaya konuldu."