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  • 16.05.2019 02:42
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 02:42

'dan ''hami devlet olsun'' teklifi

'nın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliği'nin korunması için 'nin ''hami devlet'' olmasını teklif ettiklerini söyledi.

Venezuela'dan Türkiye teklifi

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği'nin boşaltılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi ''koruyucu devlet'' olarak seçtiğini belirten Moncada, ''Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz' diyerek hayır dediler, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler.'' dedi.

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