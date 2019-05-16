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  • 16.05.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:06

, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 'de görev almayacak

, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra 'nde bir görev üstlenmeyeceğini ifade etti. Merkel’in 'de üst düzey bir görev alabileceği, hatta AB Komisyonu Başkanı da olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Merkel, AB iddialarına noktayı koydu!

Angela , başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra 'nde () bir görev üstlenmeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela ​Merkel, 'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı olarak daha iyi işleyen bir Avrupa için çabalarını artırmasının doğru olduğunu belirtti.

ADAY OLMAYACAĞIM
Alman basınında uzun zamandan beri kendisinin Avrupa Birliği'nde (AB) üst düzey bir görev alacağına ilişkin spekülasyonlarla ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Parti başkanlığından ayrılacağım ve 2021'de yeniden (başbakan) aday olmayacağım bağlamında söylediklerim geçerlidir. Yani nerede olursa olsun, Avrupa'da da başka bir siyasi görevi almak için hazır olmayacağım." ifadesini kullandı.

AB'YE ÜYE ÜLKELERDE POPÜLİST AKIMLAR VAR
Merkel, AB'ye üye tüm ülkelerde popülist akımların olduğuna işaret ederek, "Hepimiz bu konuda ayrı ayrı çaba sarf ediyoruz. Avrupa projesine çok
daha dikkat etmek ve korumamız lazım." şeklinde konuştu.

Küresel sorunları kimsenin tek başına çözemeyeceğini belirten Merkel, "Her birimizin diğerine ihtiyacı var." dedi.

Merkel, tasavvur ettiği bir Avrupa için korkusuzca ama kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

İDDİALARA NOKTAYI KOYDU
Merkel, 6 ay önce parti genel başkanlığı ve 2021'de başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamış, aralık ayında düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin () kurultayında Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel'in yerine CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Almanya ve Avrupalı bazı siyasetçiler de başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Merkel'in AB'de üst düzey bir görev alabileceğini ifade etmiş, Alman basını da Şansölyenin AB Komisyonu Başkanı olabileceği spekülasyonları yapmıştı.

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